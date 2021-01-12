حماية المستهلك الروسية: استقرار حالات انتشار كورونا في البلاد

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، أن بلادها تشهد استقراراً في حالات انتشار فيروس كورونا.

وقالت بوبوفا -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "وفقًا للمؤشرات الوبائية في روسيا، نلاحظ انخفاضاً في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا بشكل عام خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي والأيام الأولى من العام الجاري".

وأضافت بوبوفا: "أن معدل الإصابة اليومي تراجع من 19.9 إلى 15.6 لكل 100 ألف نسمة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوضع يختلف من أقاليم لآخر في روسيا.

يُذكر أن عدد الاختبارات والفحوصات، التي أجرتها السلطات الصحية في روسيا للكشف عن المصابين بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي بلغ حوالي 94.5 مليون اختبار.

وكانت روسيا قد أطلقت منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم الروسية.