رابطة يمنية تطالب الحكومة في عدن بسرعة إطلاق المعتقلين

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في وقفة لها اليوم الثلاثاء، أمام قصر المعاشيق بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، الحكومة الجديدة، التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسرعة إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا من قبل تشكيلات الحزام الأمني بعدن (التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي).



ودعت الرابطة، في بيان لها، الحكومة إلى المبادرة لإظهار المخفيين قسرا وتمكين المعتقلين تعسفيا من حقوقهم القانونية.



كما دعت الرابطة في بيانها كل المنظمات الحقوقية لمساندة مطالبها العادلة ورفع صوتها للمطالبة بإحالة مرتكبي الإخفاء القسري والتعذيب للقضاء، لمحاسبتهم، والحد من الاعتداء على المدنيين باختطافهم واعتقالهم وإخفائهم دون حق قانوني.