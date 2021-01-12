 3 ملايين ريال مكافأة لاتحاد جدة بعد تأهله لنهائي كأس محمد السادس - بوابة الشروق
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3 ملايين ريال مكافأة لاتحاد جدة بعد تأهله لنهائي كأس محمد السادس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:42 م

قرر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي منح مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي اتحاد جدة بعد تأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء "يأتي ذلك دعماً لممثل الوطن، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركاتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يعكس مدى تطور كرة القدم السعودية.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي في مواجهة الرجاء المغربي بعد تغلبه على مواطنه نادي الشباب في المربع الذهبي.

 


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