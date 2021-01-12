تراجع العائد الحقيقي على السندات العشرية الهولندية إلى سالب 1.5%، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا خلال ديسمبر الماضي، بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء وفقا للبيانات الرسمية.

وكان مؤشر أسعار المستهلك في هولندا قد ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% سنويا خلال نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع سعر الفائدة الحقيقي مع وضع معدل التضخم في الحساب إلى سالب 1%.

يذكر أن أسعار الفائدة المصرفية الرسمية في هولندا يحددها البنك المركزي الأوروبي باعتبار هولندا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد قرر في ديسمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند 0%.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو لا يزال عند مستوى قياسي منخفض بـ0% منذ نحو خمسة أعوام، ولا يزال يتعين على البنوك التجارية أن تدفع 0.5% فوائد للبنك المركزي على الأموال التي تود أن تودعها لدى البنك المركزي، وثمة إعفاءات لمبالغ معينة تخفيفا لتكاليف البنوك.