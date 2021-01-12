الخارجية الروسية: موسكو تحث الأطراف في أفغانستان للتحرك نحو مفاوضات هادفة

صرح مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تحث الأطراف في أفغانستان على الانتقال إلى مفاوضات هادفة بشأن التسوية.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك الروسية: "كما نفهم، لم يتم الاستئناف الكامل للمحادثات الأفغانية المقرر إجراؤها في الـ5 من يناير الجاري. الاتصالات التي جرت بين الأطراف والتي لم تجتمع بكامل قوامها، كانت رسمية بطبيعتها. وينبغي أن نتوقع استمرار مناقشة" مرنة "حول القضايا الفنية المتعلقة بالاتفاق على جدول الأعمال. وما زلنا نعتقد أن الإنجاز المبكر للمرحلة الأولية للمفاوضات وبدء مناقشة موضوعية لمشكلة المصالحة الوطنية في أفغانستان أمر مهم".

وأعلن وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أوائل الشهر الماضي أنهما اتفقا على أطر مفاوضات السلام التي انطلقت في وقت سابق، وأنهما بصدد مناقشة أجندة المحادثات، وسط ترحيب أجنبي بالإعلان باعتباره تطورًا إيجابيًا.