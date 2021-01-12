 إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.11 مليون حالة والوفيات 52 ألفا و275 - بوابة الشروق
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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.11 مليون حالة والوفيات 52 ألفا و275

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:36 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.11 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 52 ألفا و275 حالة.

 

وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

 

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 49 أسبوعًا.

 


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