أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن منظومة متابعة أرصدة واحتياطات اللأكسجين في المستشفيات يخضع لبرنامج مميكن ودقيق منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث يقوم بربط كل المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مميكن عبر الوزارة مع تحديث البيانات كل ستة ساعات.

تابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on e» مساء اليوم الاثنين: «أنه عبر هذه المنظومة يمكننا تحويل المرضى إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين حيث يبين البرنامج المميكن أرصدة المستشفيات من الطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات بوجه عام وأسرة الرعاية المركزة بالإضافة إلى احتياطات وأرصدة اللأكسجين ليس فقط عبر التنكات لكن يشمل رصد الأنابيب أيضًا بالإضافة لمعدل الاستهلاك اليومي».

أرجعت وزيرة الصحة، سبب الأزمة في الموجة الثانية لأن برتوكولات العلاج المحدثة تقضي بوضع جميع حالات الإصابات بفيروس كورونا على جهاز الأكسجين سواء الحالات المنومة في المستشفيات البسيطة أو المتوسطة أو تلك التي تدخل إلى الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في تحسين النتائج ونسب الشفاء ومدة الإقامة في المستشفى.

تابعت زايد، :«ليس هذا السبب فقط لكن ظهرت تحديات على المستوى المحلي بالإضافة لضغط الاستهلاك العالمي للأكسجين وهي ارتفاع أعداد الإصابات في الأسبوع الثالث من ديسمبر مما ضاعف الاستهلاك 4 أضعاف على الأقل وتوسعنا في التعاون في الإنتاج فقمنا بإفتتاح مصنع بشاري للحديد والصلب واستناف الإنتاج وأصبح ينتج نحو 200 طن يوميًا وهو حوالي ما لايقل عن 40% من الاحتياج اليومي فضلًا عن المخزون من حديد عز حيث استطعنا العمل مع الشركات القومية والخاصة".

شددت على أن الوزارة عملت على حوكمة منظومة الأكسجين وتدريب الأطقم الطبية والإدارية على ذلك ليس ذلك فقل بل وتدريب المرضى أيضًا على الاستخدام الرشيد للأكسجين في الحالات المتوسطة أثناء القيام بأي نشاط حياتي يومي داخل المستشفى لتقليل الإهدار.



