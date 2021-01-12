اتهم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، اليوم، دولة السودان بالتوغل في الأراضي الإثيوبية، قائلا: "الجيش السوداني استغل انشغال إثيوبيا بأزمة إقليم تيغراي، وتوغل في أراضينا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "بلادي تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان، لكن يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا"، حسب ما ذكرت هيئة البث البريطانية "بي.بي.سي".

وأوضح مفتى أن بلاده متمسكة بالحوار مع السودان، وتسعى لعدم تضخيم موضوع الحدود بين البلدين وجعله قضية إقليمية.

يذكر أن العلاقات بين أديس أبابا، والخرطوم، قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مع ورود أنباء عن اشتباكات على الحدود بينهما، على هامش عملية عسكرية إثيوبية في منطقة "تيجراي" المتاخمة للحدود السودانية.

ويدور النزاع بينهما حاليا حول منطقة تعرف باسم الفشقة حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف في السودان.