إعدام شقيقين بقنا قتلا شخصا بسبب الثأر

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، بإعدام شقيقين؛ لاتهامهما بقتل عامل أخذًا بالثأر، كما قضت ببراءة والدهما.

وتعود أحداث القضية ليوم ٢٤ يولية ٢٠١٦، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع "هاني عبد الفتاح أبو المجد"، عامل ومقيم بقرية فاو قبلي في دشنا، إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء تواجده في سوق قرية البطاطخة بمركز قنا.

وكشفت تحريات المقدم محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبي الحادث كل من "عبد الحسيب ال. إ" وشقيقه "نصر الدين" ووالدهما، حيث تربصوا للمجني عليه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة في مركز قنا، وقام المتهم الأول بشل حركته بينما قام الثاني بذبحه من رقبته، وكان الثالث يشد من أزرهما، وذلك أخذًا بثأر عمهما الذي قتل على يد عائلة المجني عليه.