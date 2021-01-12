اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على إصدار شهادة تطعيم ضد كورونا لتسهيل الحركة بين الدول

أرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خطابًا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لحث الاتحاد الأوروبي على إصدار شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا لتسهيل السفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد.



وقال ميتسوتاكيس، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة تدعو إلى تبني فهم مشترك بشأن كيفية صياغة شهادة التطعيم ضد كورونا بحيث يتم قبولها من جانب كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان حرية تنقل الأفراد الذين حصلوا على لقاح كورونا.



وأكد رئيس الوزراء أن اليونان لن تجعل الحصول على التطعيم إلزاميًا أو شرطًا أساسيًا للسفر لمن يحمل شهادة تطعيم ضد كورونا صادرة من الاتحاد الأوروبي.



وأشار ميتسوتاكيس إلى أن هذه الشهادة ستكون بمثابة حافز إيجابي لتشجيع المواطنين على الحصول على التطعيم.