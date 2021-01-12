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الصحة العراقية: لقاح فايزر المضاد لكورونا يصل البلاد خلال الشهرين المقبلين

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:42 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن حصة العراق من لقاح "فايزر" الخاص بـ"كورونا" ستصل خلال الشهرين المقبلين؛ عقب توقيع عقد مع شركة "فايزر" المنتجة للقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة، سيف البدر -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية- إنه "ما زالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية"، منوها إلى أنه "في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة؛ حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20% أي 8 ملايين جرعة".

وأكد البدر أن "اللقاح لن يكون إجباريا مطلقا"، نافيا "ما أشيع من رفض العراق للقاح".


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