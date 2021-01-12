ميركل تحذر من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشكل عاجل، إلى بذل كافة الجهود للتصدي لمتغير فيروس كورونا، الذي ظهر في بريطانيا.

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، إن السلالة المتحورة للفيروس قد تحتل الصدارة أمام الفيروس القديم، في وقت قصير للغاية.

وأضافت، بحسب مصادر من عدة مشاركين في الاجتماع الأول للتحالف المسيحي عبر الإنترنت بعد العطلة الشتوية، أنه يتعين توقع عدوانية مختلفة تماما من هذا النوع المتحور من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور هذه الطفرة أمر مقلق للغاية.

وأوضحت أن الخبر السار هو أن التطعيم ضد كورونا لا يزال فعالًا ضد هذا الفيروس المتحور، لكن سرعة الانتشار لا تزال أسرع بكثير، مضيفة أنه إذا انتشر هذا النوع في ألمانيا، فسوف تعود أعداد الإصابة إلى النمو الأسي.

وأكدت أنه على الرغم من أن المستشفيات قد حققت نتائج باهرة على مدار العام، فإنها قد وصلت إلى أقصى إمكاناتها في بعض المجالات.

ونُقل عن ميركل قولها: "هذا هو سبب الحاجة إلى عناية كبيرة هنا"، مؤكدة ضرورة بذل المحاولات "لمنع، أو على الأقل تمديد" الانتشار، موضحة أن احتواء الجائحة يتطلب تقليل عدد الحالات وإمكانية تتبع المخالطين.

وتابعت أن الفيروس المتحول موجود بالفعل في البر الرئيسي لأوروبا، مضيفة أنه تسبب في الأسبوع الأخير من عام 2020، في 5% من الإصابات في هولندا، وقالت المستشارة: "لهذا السبب يجب توخي أقصى درجات الحذر".

وذكرت أنه قبل بداية الأسبوع المقبل لن تكون هناك نظرة عامة واضحة على أعداد المصابين في بداية العام، موضحة أنه في الوقت الحالي لا يزال معدل الإصابة يتراوح بين 130 و 140 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وأشارت إلى أنه يتعين أن يقل معدل الإصابة في ألمانيا عن 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع، حتى يمكن رصد انتشار الفيروس المتحور، موضحة أنه بخلاف ذلك قد تدخل البلاد بسرعة كبيرة في تطور لا يمكن السيطرة عليه، مؤكدة في ذلك الأهمية الكبيرة لقيود الاختلاط، مثل العمل من المنزل وتجنب الزيارات الخاصة أو الاختلاط في المدارس.