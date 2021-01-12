 بنك إنجلترا: قيود احتواء فيروس كورونا تؤخر التعافي الاقتصادي - بوابة الشروق
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بنك إنجلترا: قيود احتواء فيروس كورونا تؤخر التعافي الاقتصادي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 8:55 م

قال أندرو بيلي، رئيس بنك إنجلترا المركزي، اليوم الاثنين، إن الإغلاق الوطني الثالث لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد سيؤخر التعافي الاقتصادي في بريطانيا.

وأضاف بيلي، في كلمة وجهها عبر الإنترنت، إلى مؤتمر لغرف التجارة الاسكتلندية، أن الموجة الثانية من الجائحة ستؤخر على الأرجح مسار التعافي، وأنه على الرغم من أن معدل البطالة الرسمي في بريطانيا يبلغ 4.9% فمن المرجح أن يكون المعدل الفعلي هو 5ر6%.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة السلبية، قال رئيس البنك المركزي إنه لا يوجد ما يوقفها في الوقت الراهن على الإطلاق، ومع ذلك هناك الكثير من المشاكل الناجمة عن هذه الفائدة.

يذكر أن البنوك المركزية في أوروبا لجأت إلى فرض أسعار فائدة سلبية على ودائع البنوك التجارية لديها؛ لتشجيع هذه البنوك على التوسع في إقراض المستهلكين والشركات لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة.


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