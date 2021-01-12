إعلان أسماء الفائزين بمسابقة أفضل صورة صحفية

أعلنت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين ،مساء اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في مسابقة "مصر ٢٠٢٠ لأفضل صورة صحفية"، خلال احتفالية أقيمت بقاعة الكلمة بساقية الصاوي.

ففي فرع (المالتيميديا)، فاز بالمركز الأول أحمد محمد أمين، وحصلت شروق غنيم على المركز الثاني، وبيشوي بالمركز الثالث، وحصل محمد فتحي ومحمد الجباس على جوائز تشجيعية.

وفي "فرع الطلبة" من المسابقة الذي تضمنته المسابقة للمرة الثانية؛ فاز أحمد قادر بالمركز الأول، وسهل عبدالرحمن بالمركز الثاني ،والطالب حسن جمال بالمركز الثالث.

وفي فرع "الحياة اليومية داخل مصر"؛ فاز المصور محمد ممدوح بالمركز الأول، ومحمد عبدالغني بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث المصور علاء أحمد.

وبالنسبة إلى فرع "الحياة اليومية خارج مصر" فاز المصور عمرو نبيل بالمركز الأول، والمصور علي زرعي بالمركز الثاني، وياسر علاء مبارك بالمركز الثالث.

وفي فرع "القصة المصورة"؛ فاز المصور رافي شاكر بالمركز الاول، وفاز بالمركز الثاني المصور أحمد جمعة، أما بالنسبة لفرع "الصورة الرياضية" فاز المصور محمد بيومي بالمركز الاول، والمصور أحمد حسن بالمركز الثاني ومحمد حسام الدين بالمركز الثالث.

وفي فرع "الصورة الخبرية" فاز المصور محمد شكري الجرنوسي بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني المصور خالد الفقي، وبالمركز الثالث المصور باسم محمد.

وقال مجدي إبراهيم رئيس الشعبة إن حفل هذا العام لم يشهد تكريم كبار المصورين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية وحرصا على سلامتهم، متعهدا باستئناف هذا التكريم العام المقبل.

وكرمت الشعبة أعضاء لجنة التحكيم، وهم : حسام دياب، وكريم نبيل ومحمد علي الدين، والمصور محمود خالد وهبة خميس واوليفر فيكن، ودكتور حسن عبدالله، وعلي شعبان السطوحي، وجهاد حمدي.