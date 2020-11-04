 تقرير: مقتل 6 في هجوم إثيوبي على الفشقة السودانية - بوابة الشروق
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تقرير: مقتل 6 في هجوم إثيوبي على الفشقة السودانية

الخرطوم - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:07 ص

أفاد تقرير إخباري، بأن قوات إثيوبية مسلحة شنت أمس هجوما على منطقة "اللية" بمحلية القرّيشة داخل الحدود السودانية بعمق خمسة كيلومترات في أراضي الفشقة، ما أدى لمقتل خمسة نساء وطفل وفقدان امرأتين.

ونقلت موقع "سودان تريبيون" عن مصادر مطلعة، أن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.

وأفادت بأن القوة الإثيوبية نصبت كمينا كان يستهدف الجيش السوداني بتمركز قناصة ببنادق آلية أعلى أشجار كثيفة لكن الكمين راح ضحيته مدنيون.

ووقع الهجوم بعد يوم من مناوشات دارت ليل أمس الأحد بمنطقة "ود كولي" الحدودية تمكنت خلاله القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي.

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ العام 1995.


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