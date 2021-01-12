السجن 19 عاما للمشتبه به في قتل صحفي سلوفاكي على خلفية قضية احتيال

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حكمت المحكمة العليا في سلوفاكيا، اليوم الثلاثاء، على رجل الأعمال المتهم بإصدار أمر بقتل صحفي استقصائي بالسجن لمدة 19 عاما على خلفية مخطط احتيال بقيمة ملايين اليورو.

وتلقى وزير اقتصاد سابق نفس العقوبة لدوره فى مخطط الاحتيال.

ورفض القضاة طعن المتهمين الشهيرين على حكم سابق صادر عن محكمة خاصة.

وتضمنت خطة الاحتيال، وهي أكبر قضية على الإطلاق لجرائم كبار الموظفين تعرض على القضاء السلوفاكي، تزوير سندات إذنية تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون يورو (85 مليون دولار) على حساب قناة ماركيزا التلفزيونية الخاصة.

وتمت تبرئة رجل الأعمال المليونير ماريان كوشنر من تهمة إصدار الأمر بقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك في سبتمبر لعدم كفاية الأدلة. لكن النيابة طعنت على الحكم.