 السودان: التضخم يتخطى 269% لشهر ديسمبر 2020 - بوابة الشروق
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السودان: التضخم يتخطى 269% لشهر ديسمبر 2020

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:27 م

سجل معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر الماضي 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 14.99%.

وذكر الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن متوسط معدلات التضخم للعام 2020 بلغ 163.26%، مقارنة بمتوسط معدلات تضخم وصلت إلى 51% للعام 2019.

وسجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل وصل إلى 203.13% لشهر نوفمبر.. وسجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في شهر ديسمبر، حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020.

وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37 لشهر نوفمبر، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر.


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