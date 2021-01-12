ركود عدد السكان في ألمانيا لأول مرة منذ عام 2011

ظل عدد سكان ألمانيا دون تغيير عند 83.2 مليون في عام 2020، وفقا لتقديرات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء.

وبذلك يعتبر عام 2020 أول عام لألمانيا بدون زيادة مسجلة في عدد السكان منذ عام 2011.

وعزا المكتب في بيان الركود إلى "انخفاض صافي الهجرة وارتفاع معدل الوفيات وتوقع بانخفاض عدد المواليد بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق".

وقال خبير من المكتب التابع للحكومة الألمانية أن أحد أسباب زيادة عدد الوفيات، خاصة قرب نهاية العام الماضي، يبدو أنه جائحة كورونا.

وأوضح المكتب أنه بدون المهاجرين، فإن عدد سكان ألمانيا في حالة انخفاض منذ عام 1972، حيث يموت عدد أكبر من الأشخاص الذين يولدون في البلاد.

ومع ذلك، فإن صافي الهجرة يعني أن عدد السكان قد ارتفع بشكل رئيسي على مدى العقود الثلاثة الماضية، باستثناء عام 1998 والفترة من عام 2003 حتى عام 2010.