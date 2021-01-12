مصادر لـ«الشروق»: الحرية والتغيير تعد قائمة أولية بترشيحاتها للحكومة السودانية الجديدة

ترجيحات باستمرار وزراء الدفاع والداخلية والرى والعدل والأوقاف.. وحصول الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا» على 7 حقائب وزارية

قال مصدر بقوى الحرية والتغيير فى السودان لـ«الشروق» إن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن التشكيل الوزارى الجديد فى البلاد، مشيرا إلى أن هناك خلافات داخل الحرية والتغيير حول ذلك الأمر.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن «لجنة الترشيحات» وهى إحدى اللجان الفرعية بالحرية والتغيير قامت برفع قائمة أولية بأسماء المرشحين للتشكيل الوزارى الجديد إلى التنسيقية، التى قدمتها بدورها إلى المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، للإطلاع عليها وإقرارها إذا تم الاستقرار على تلك القائمة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم حسم ذلك الأمر عقب عودة حمدوك إلى الخرطوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، مرجحا تأخر إعلان التشكيل الحكومى نظرا للمشاورات وربُما الخلافات الدائرة حتى الوقت الراهن حول قائمة الترشيحات.

وكشف المصدر عن قائمة المرشحين للحكومة الجديدة الصادرة عن «لجنة الترشيحات» بقوى الحرية والتغيير، وهم «بابكر فيصل لوزارة الخارجية، خالد عمر لوزارة شئون مجلس الوزراء، إبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، جلال مصطفى لوزارة الزراعة، على جدو لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

كما تم ترشيح وزير الحكم الاتحادى الحالى يوسف الضى أو تيسير النورانى لوزارة العمل، وعمر النجيب أو جمال الكنين لوزارة الصحة، بجانب حمزة بلول أوعلى الأمين لوزارة الإعلام، وميرغنى موسى أو نبيل النويرى لوزارة النقل، ومحمد ضياء الدين أو الصادق الزعيم لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح المصدر أن اللحظات الأخيرة فى ذلك الملف على وجه التحديد يُمكنها تغيير هذه الأسماء وترشيح آخرين.

وأكد المصدر على استمرار وزراء العدل والرى والشئون الدينية والأوقاف فى التشكيل الجديد، وكذلك استمرار وزيرى الدفاع والداخلية من الجانب العسكرى.

ورجح المصدر حصول الحركات المسلحة التى وقعت على اتفاق «سلام جوبا» وتنضوى تحت كيان «الجبهة الثورية»، على 7 حقائب وزارية وهى: الحكم الاتحادى، والمالية، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعدين، والثروة الحيوانية، ووزارة التجارة، عقب فصلها عن الصناعة.

يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت على اتفاق «سلام جوبا» مع الحركات المسلحة المنضوية تحت كيان «الجبهة الثورية» فى 3 أكتوبر العام الماضى، برعاية حكومية من دولة جنوب السودان، وينص الاتفاق على مشاركة أطراف العملية السلمية فى مجالس «الوزراء، السيادة، والتشريعى».