الإكوادور تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أكدت سلطات الإكوادور تسجيل أول إصابة بالسلالة "البريطانية" الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية ماريا كاريداد فيلا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الاثنين، إن الحالة المشتبه بها تم التأكد من أنها إيجابية بعد إجراء الاختبارات.

من جهته، أكد وزير الصحة خوان كارلوس سيفاليوس رصد الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ملتزمة بالبروتوكول الطبي المطلوب في مثل هذه الحالات.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الشهر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، قالت إنها معدية أكثر وتنتشر أسرع، لكنها ليست أشد من السلالة السابقة من الفيروس.

وقد تم رصد الإصابات بالسلالة الجديدة في العديد من دول العالم منذ ذلك الحين، كما قررت عض الدول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.