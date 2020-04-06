كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% حتى الساعة 07:03 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 22.6 مليون إصابة.

وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أقل من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 1.2% على مدار الأسبوع الماضي

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 2.76 مليون إصابة، بزيادة بلغت 1.5% عن نفس الفترة الزمنية من اليوم السابق عليه.

وسجلت كاليفورنيا أيضًا العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 476 شخصًا بالفيروس.