تعرف على اللواء طارق مرزوق مدير مصلحة السجون الجديد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون، عقب نقله من مديرية أمن الجيزة.

اللواء طارق مرزوق كان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة، وفي 25 يوليو 2019، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات واسعة، شملت تعيين اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة.

ومنذ توليه منصب حكمدار القاهرة، قبل انتقاله مديرًا لأمن الجيزة أشرف اللواء طارق مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام.

ولعب اللواء طارق مرزوق دورًا بارزًا في كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن، وأشرف على فك لغز مئات القضايا المهمة، وأشرف اللواء طارق مرزوق على عمليات الإزالات الكثيرة التي شهدتها محافظة القاهرة، سواء التي كان هدفها إزالة التعديات على أراضي الدولة أو مخططات تطوير العشوائيات، ومن بينها منطقة أبوالسعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، والتي تم اعتبارها منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات محدودة شملت كل من تعيين اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد عبدالتواب مديرًا لمباحث الجيزة، واللواء محمود أبوعمره مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء طارق صابر مساعد الوزير للأحوال المدينة، واللواء محمد الألفي مديرًا لأمن السويس، واللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير لأمن الجيزة واللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، واللواء خالد عبدالحميد مدير لأمن الأقصر.