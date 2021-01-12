 العراق: إجمالي حالات الشفاء من كورونا يتخطى حاجز الـ560 ألفا - بوابة الشروق
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العراق: إجمالي حالات الشفاء من كورونا يتخطى حاجز الـ560 ألفا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 4:39 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 604 آلاف و549 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و911.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1806 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 560 ألفًا و583.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 90 مليون إصابة.

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