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انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:58 ص

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين.

ويترأس الوفد الاقتصادي والتجاري العراقي وزير التجارة علاء أحمد الجبوري، الذي وصل إلى طهران يوم أمس.

ويرافق وزير التجارة العراقي في زيارته إلى طهران وفد رفيع المستوى من مساعدي الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الغرف التجارية.

وتهدف اللجنة الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إلى دراسة إمكانات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

وتتناول المحادثات تطوير العلاقات الاقتصادية، ودراسة سبل تنمية الصادرات، والتعاون المتبادل، وتقييم السوق بين الجانبين لتحقيق الإنتاجية المثلى في مجالات النقل والطاقة والسياحة وأنشطة البناء وغير ذلك.


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