محافظ الدقهلية يتابع أعمال الحملات للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الحملات المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامات.

وتواصل الحملات المكثفة أعمالها بنطاق المحافظة بالمرور على المحلات والمقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، بالإضافة إلى استمرار حملات إغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

وقال علاء عوض مدير إدارة المواقف، إن الإدارة تنسق مع مواقف المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات والتأكد من سداد الكارته المجمعة الشهرية.

وفي مركز ومدينة المنزلة، قال سمير صدقى رئيس المركز، إن اللجنة المختصة بالمرور على المقاهي والسناتر والأسواق وأماكن التجمعات بنطاق المركز، وكذا المرور على الموقف العمومي للسيارات، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات، كما تم غلق مقهى وسنتر دروس خصوصية، وتم رفع إشغالات للباعة الجائلين وفض بعض التجمعات بشوارع مدينة المنزلة.

وفي مركز ومدينة أجا، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تمت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أية تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامة وتنفيذ قرار الغرامة الفورية للمخالفين حيث تمت المتابعة الميدانية بالشوارع العامة والمقاهي وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى مصادرة 19 شيشة بإحدى الكافيهات بقرية ميت مسعود.

وفي مركز ومدينة المطرية، قال محمد حمص رئيس المركز، إنه في الفترة الصباحية تم غلق وتشميع مركزي دروس خصوصية بنطاق المركز وتم مصادرة 76 شيشة بالمقاهي والكافيهات و مصادرة 7 مكبرات صوت من الباعة الجائلين، وتحرير 6 مخالفات.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الليلية، أسفرت الحملة عن ضبط 76 شيشة و 400 حجر معسل و7 مكبرات صوت و20 كيلو معسل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.