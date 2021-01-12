تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على كل الأنحاء نهارًا، ومائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 26

بورسعيد 18 25

الإسكندرية 17 25

شرم الشيخ 20 26

أسوان 12 30

كاترين 8 19

الإسماعيلية 16 27