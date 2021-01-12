 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 7:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26

تصوير زياد احمد
تصوير زياد احمد

نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 7:17 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على كل الأنحاء نهارًا، ومائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 26
بورسعيد 18 25
الإسكندرية 17 25
شرم الشيخ 20 26
أسوان 12 30
كاترين 8 19
الإسماعيلية 16 27

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