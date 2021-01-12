إطلاق حملة موسعة لتطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية في الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال حملات التعقيم والتطهير بكل المنشآت والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية من خلال حملة موسعة بهذا الصدد ـ بداية من يوم الجمعة القادم، بالتنسيق مع مسؤولي الإدرات الخدمية بالمراكز، لمنع إنتشار العدوى بفيروس "كورونا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الاجتماع أعلن عن إطلاق حملة موسعة بداية من يوم الجمعة القادم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وأوضح أنه تم توفير 10 أطنان من الكولور لتوزيعها على مجالس المدن بهذا الشأن، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ومتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، تجنباً لانتشار العدوى بفيروس كورونا.
كما وجه المحافظ مسؤولي المتابعة الميدانية بمراجعة مواعيد غلق المحال التجارية والورش، والتأكد من التزام العاملين بها بارتداء الكمامات.
وأشار المحافظ، إلى أهمية الدور التوعوي في الوقاية من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جانب وأئمة المساجد ورجال الدين المسيحي من جانب آخر لتوعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.
ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانيةوالتدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على مخالفات البناء أولا بأول والإزالة الفورية لمختلف صور التعديات.
وشدد على أنه لن يتم تسليم نموذج 10 ـ الخاص بإجراءات التصالح ـ للمواطن المتقدم لهذا الشأن إلا بعد انتهاء لجان البت من فحص ملف التصالح وسداد كافة المستحقات المالية عنه ومراجعته مع وحدة المتغيرات المكانية.
كما ناقش محافظ الفيوم رؤساء المدن حول المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بشتى أرجاء المحافظة، وما تم إنجازه منها.
ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة سلفاً تبعاً للجداول الزمنية وتحت إشراف اللجان المختصة، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لكل المشكلات بمختلف المشروعات العالقة لتدخل حيز التنفيذ خدمة للمواطنين.