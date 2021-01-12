حملات مكبرة بأحياء بورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شنت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري، ومدينة بورفؤاد برئاسة اللواء محمد عامر حملتين على عدد من المقاهي والكافتيريات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشن حملات مكبرة على المقاهي والكافتيريات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة المواطنين

وأسفرت الحملتين عن غلق وتشميع مقهيين لاستخدام الشيشة، ومخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية بحي المناخ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بمدينة بورفواد بعد أن اتضح وجود دورة مياه عمومية، قد تم تحويلها إلى مخزن يحتوي على عدد من الشيش، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تجهيزها.

وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات، وغلق وتشميع دورة المياه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بمنع الشيشة بالمقاهي والكافيتريات، لما تسببه من انتشار سريع للمرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.