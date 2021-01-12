قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية اليوم أقل كثافة من الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها خفيفة وغير مؤثرة على الطرق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الثلاثاء، أن الغد يشهد انتهاء الشبورة المائية على معظم أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن البلاد تشهد الأربعاء تقلبات جوية؛ أبرزها نشاط لرياح مثير للرمال والأتربة.

وأوضحت أن نشاط الرياح مثير للأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا، موضحة أنها أعلى من المعدلات بنحو أربع درجات، لتتراوح ما بين 25 إلى 26 على القاهرة.

ونوهت إلى تعرض البلاد، بداية من الخميس، لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، قائلة إن درجة الحرارة العظمى تنخفض إلى ْ19، ودرجة الحرارة الصغرى تنخفض إلى ْ11.

وذكرت شاكر، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، مضيفة أن السواحل الشمالية تتعرض لفرص سقوط الأمطار بداية من غدًا الأربعاء، وتمتد يوم الخميس إلى الوجه البحري.