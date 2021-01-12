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ضبط شخص لإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت

مصطفى عطية:
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 9:11 م

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص لإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة واستخدام محل إقامته بمنطقة كفرالدوار بالبحيرة مركزاً لإدارة ذلك النشاط.

وعثر على الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهته اعترف بإنشاءه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط شخص لإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت
الثلاثاء 12 يناير 2021 20:03
مصطفى عطية:
ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص لإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة واستخدام محل إقامته بمنطقة كفرالدوار بالبحيرة مركزاً لإدارة ذلك النشاط.

وعثر على الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهته اعترف بإنشاءه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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