قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن الموانئ البحرية نقطة الاتصال بين مصر والعالم الخارجي، مشيرًا إلى أن طول السواحل المصرية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تقدر بحوالي 3ألاف كيلومتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن هناك خطة لتطوير الموانئ البحرية تشرف عليها وزارة النقل، في الوقت الحالي بمحافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، خاصة مع تزايد أحجام السفن والتي لا تتسع لها الموانئ في الوقت الحالي.

وأشار إلى ضرورة تعميق وإنشاء أرصفة جديدة تستوعب السفن العملاقة، خاصة مع اقتراب تنشيط الصين لطريق الحرير الذي يتضمن العبور من خلال قناة السويس للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هناك تكامل بين الموانئ المصرية من حيث تخصص كل ميناء في قطاع معين، مضيفًا أن تطوير الموانئ يشمل إعادة توزيع وتقييم خريطة التخصصات، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق بالموانئ البحرية.

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل ملف تطوير الموانئ، متابعًا: «الموانئ رزق للدولة مينفعش منهتمش بها، خاصة مع استقطاب موانئ دول مجاورة للسفن، وإحنا مش زعلانين لكن التنافسية تجعلنا نتقدم».

وشدد على أن الدولة بحاجة إلى التنافسية مع موانئ الدول المجاورة لدفع خطط التطوير والمنافسة، لافتًا إلى أهمية وجود الموانئ بالمناطق الاقتصادية والتي تعتبر منفذًا لتصدير البضائع.

وذكر أن العمق بميناء شرق بورسعيد كان قليلًا ويمنع استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه ظهيرًا للتصنيع، موضحًا أنه تم تعميقه إلى أقصى عمق يصل إلى 18 مترًا، فضلًا عن إنشاء أرصفة بطول يصل إلى 5 كيلومترات.

ولفت إلى تطوير ميناء العين السخنة وتعميقه إلى نحو 18.5 مترًا، ما جعله يستقبل جميع انواع السفن، مؤكدًا أن أعمال التطوير بالموانئ تعمل على جذب استثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.



