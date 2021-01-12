لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار وباء كورونا

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حالة الطوارىء الصحية من 14 إلى 25 يناير الحالي، لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك خلال جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021".

واستثنى قرار المجلس الأعلى للدفاع من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات من بينها " الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الصحة العامة وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والأدوية ومطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته، وكذلك إدارة جميع المرافىء البحرية والبرية".

كما استثنى من القرار " مؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط، والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، ووزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين استمرار خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي،ومصرف لبنان بالحد الأدنى للعمل".

وطلب المجلس الأعلى للدفاع "من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا، كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر المخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير المؤدية إلى انتشار وبائي".

وأكّد الرئيس عون في مستهل الاجتماع ضرورة "اتخاذ إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء "كورونا"،" داعياً إلى " إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة هذا الواقع الخطير".

وتحدث رئيس الجمهورية "عن خطورة الوضع الصحي الذي نتج عن انتشار وباء "كورونا" ، لافتًا إلى أن "المستشفيات لم تعد تتسع لاستقبال المصابين".

وأضاف " حيال هذا الواقع لا يمكن السكوت على المآسي التي نراها امام المستشفيات ويجب اتخاذ اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء "كورونا".

من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى "أن استمرار التراخي الذي رأيناه خلال الأيام الماضية بفرض تطبيق الإجراءات سيتسبّب بكارثة إنسانية واجتماعية."

ولفت دباب إلى أن "هناك إجماع على أنه يجب أن تكون هناك صرامة وحزم في فرض الالتزام بكل المناطق. ومن واجب الكل أن يُلاحق تطبيق هذه الإجراءات ومن غير المسموح أي تساهل".

وأضاف رئيس الحكومة: "بكل أسف، نحن أمام واقع صحّي مخيف... وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين من خطر هذا الوباء".

وقال دياب: "إن المستشفيات امتلأت بالحالات الحساسة والخطرة، وسيقف الناس على أبواب المستشفيات، وسنكون أمام نموذج لبناني لوباء كورونا أسوأ من النموذج الإيطالي.هل هذا المطلوب؟ معتبراً أن "هناك مسؤولية تقع على أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية بسبب عدم تطبيق الإلتزام على المستوى المجتمعي."

وتابع دياب قائلا: "اتخذنا اليوم تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد بتطبيقها، لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله".

وأعلن دياب أن "الجيش سيواصل توزيع المساعدات المالية المحددة بـ400 ألف ليرة لبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة بحيث تغطي حوالي 280 ألف عائلة وتشمل المناطق اللبنانية كافة".

وبعد الاجتماع أعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أن المجلس الأعلى للدفاع قرر "إلزام الوافدين من المدن التالية: بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة وأديس ابابا والتي تُشكل 85 بالمئة من عدد حالات الاصابات من الوافدين من أصل حوالي 500 حالة وافدة شهرياً، بالاقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص (بي سي أر) في اليوم الاول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم".

وقرر المجلس أيضاً "تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20 بالمئة مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري (بي سي أر) في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم ويمضي خلاله المسافرين القادمين فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة أقصاها 72 ساعة".

وقرر المجلس أيضاً "منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين ترانزيت الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العودة.

ومن مقررات المجلس الأعلى للدفاع "الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الإجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المُعلنة في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع المنصرم، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وسجلت معالجة بعض المرضى في السيارات لعدم توافر أسرّة في المستشفيات.

وفتحت المستشفيات الخاصة أقساماً لكورونا بناء على تعليمات وزير الصحة.

وقبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر اليوم شهدت مراكز البيع الكبرى في المناطق اللبنانية تهافتاً من قبل المواطنين لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية والتي نفذ بعضها من الواجهات بسبب كثرة الطلب عليها.