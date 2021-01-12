بدء توزيع الجرعات الأولى من لقاح موديرنا في ألمانيا

بدأت عملية توزيع جرعات لقاح من تطوير شركة "موديرنا" الأمريكية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بعد وصولها مباشرة إلى البلاد.

وأعلن متحدث باسم الجيش الألماني أنه يُجرى نقل جرعات اللقاح من ثكنة "أرتلاند" العسكرية في مدينة كفاكنبروك بولاية سكسونيا السفلى إلى ولايات أخرى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، فإنه من المقرر تسليم 63 ألفًا و600 جرعة اليوم، ويجب تخزين لقاح "موديرنا" في درجة حرارة تقل عن سالب 20 درجة مئوية، ويظل اللقاح صالحًا للاستخدام لمدة 30 يومًا في درجة حرارة الثلاجة، و12 ساعة في حرارة الغرفة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "موديرنا" هو ثاني لقاح مضاد لكورونا معتمد في الاتحاد الأوروبي، بعد اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية.

وستتسلم ألمانيا نحو مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام ، حسبما أفاد وزير الصحة ينس شبان.

ويحتاج متلقو اللقاحين إلى جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولن يتاح لمتلقي اللقاحات الخيار بين "موديرنا" أو "بيونتيك/فايزر".