الصحة البرازيلية: تسجيل 25822 إصابة و480 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 25822 إصابة و480 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25822، ليصل العدد الإجمالي إلى 8131612 حالة.

يأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية في 7 يناير 87843 حالة، وفي 8 يناير 52035، وفي 9 يناير 62290، وفي 10 يناير 29792.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 480 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 203580 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 7 يناير 1524 حالة، وفي 8 يناير 962، وفي 9 يناير 1171، وفي10 يناير 469.

الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد في البرازيل دوما تراجعا ملموسا في عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية على رأسها انخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.



