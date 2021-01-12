والي القضارف يطّلع على الأوضاع الأمنية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا

اطّلع والي القضارف شرقي السودان الدكتور سليمان علي، برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية، على مجمل الأوضاع الأمنية بمناطق الشريط الحدودي مع إثيوبيا، من خلال عرض قدمه قادة القوات الأمنية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن والي القضارف أكد دعم الحكومة الكامل لجهود الجيش على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، مثمنًا تضحيات أفراد القوات المسلحة لاستعادة أراضي السودانيين بالفشقة الصغرى والكبرى.

وقال والي القضارف: "لن نفرط في شبر من أراضي الوطن، وسنفرض سيادة الدولة على كل حدودنا الدولية"، مضيفًا أن ما حدث من تفريط على الأراضي السودانية كان نتاجًا لضعف الدولة والقرار السياسي في عهد النظام البائد.

وأشار إلى خطة محكمة وضعتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تنمية وإعمار الشريط الحدودي لتعزيز ما حققه الجيش وتحقيق الاستقرار بتلك المناطق.