طالبت جماهير ريال مدريد، قائد فريقها سيرجيو راموس بالبقاء في الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يواجه أتلتيك بلباو، الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب نادي ملجا «لا روزاليدا».

وخلال استعدادت ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام بلباو، تجمعت جماهير الفريق الملكي لمتابعة التدريبات وطالبت سيرجيو راموس بالبقاء الأمر الذي قوبل بتحية القائد لهم.

وينتهي عقد راموس نهاية الموسم الجاري، لكن المفاوضات على تجديد عقده لا تسير في الطريق الصحيح، حسبما ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية.

آخر مستجدات عملية تجديد عقده كانت عرض ريال مدريدعلى راموس التمديد لعام واحد بنفس الراتب الذي يتقاضاه في الوقت الحالي، أو التجديد لعامين مع تخفيض نسبة 10% من الراتب، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، بسبب فيروس كورونا.