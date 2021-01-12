 فوكس نيوز: ترامب يقر بتحمله بعض اللوم عن أعمال الشغب في الكابيتول - بوابة الشروق
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فوكس نيوز: ترامب يقر بتحمله بعض اللوم عن أعمال الشغب في الكابيتول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 3:36 م

أقر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بأنه يتحمل بعض اللوم عن أعمال الشغب في مبنى الكونجرس «الكابيتول»، الأسبوع الماضي، خلال محادثة مع الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، حسبما قال مصدر مطلع لقناة «فوكس نيوز».

ونقلًا عن موقع «فوكس نيوز» الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قال مصدران إن مكارثي نقل مشاعر الرئيس في مكالمة، أمس الاثنين، مع مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

ووافق مكارثي، في اتصال هاتفي مع الجمهوريين يوم الاثنين، على أن يتحمل ترامب المسؤولية عن الاضطرابات التي أدت إلى إغلاق الكونجرس أثناء محاولتهم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، الأسبوع الماضي.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء الأربعاء الماضي، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.


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