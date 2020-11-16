 سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 484 ألفا و506 حالات والوفيات 8364 - بوابة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 484 ألفا و506 حالات والوفيات 8364

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:35 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 484 ألفا و506 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8364 حالة.

 

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

 

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعًا.

 


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