نواب الفردي بمجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية

أدى النواب المنتخبون بالنظام الفردي، اليمين الدستورية أعضاء بمجلس النواب، وفقًا للنص الدستوري، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتترأس النائبة فريدة الشوباشي، الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، والتي انطلقت في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد.

ويؤدى عضو المجلس اليمين الدستورية وفق ما جاء نصًا بالدستور دون زيادة أو نقصان، ويأتي نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».