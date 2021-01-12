رئيس غانا يدعو الأحزاب للتعاون سعيا لدفع مسيرة التنمية

دعا رئيس غانا نانا أكوفوأدو، "الحزب الوطني الجديد" الحاكم، والمؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض إلى العمل معًا سعياً لدفع مسيرة التنمية في البلاد.



وقال الرئيس الغاني -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن نتائج البرلمان عكست رغبة الغانيين أن يعمل كلا الحزبين معًا، داعياً الجميع للتوحد على كلمة سواء من أجل الإستمرار في تنمية البلاد، ومجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



يذكر أن رئيس غانا أكوفو-أدو نجح في تأمين فترة ولاية ثانية كرئيس بعد حصوله على أكثر من 6.7 مليون صوت في انتخابات 7 ديسمبر الماضي، وقدم رئيس غانا الشكر للمواطنين لتجديد ولايته خلال الانتخابات.



وتعهد رئيس غانا أمام البرلمان مؤخراً، بالعمل على تقوية الاقتصاد وخلق الوظائف، وتغطية جميع أنحاء البلاد بالطاقة الكهربائية، والاستمرار في خطة بناء المستشفيات والعمل على نفاذ الخدمات الصحية إلى ولايات البلاد، والتوسع في مشروعات مياه الشرب مع الشركاء الدوليين، وبناء مزيد من المساكن اللائقة وشق الطرق.