تراجع حاد في معدلات حجز تذاكر الطيران في العالم

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا"، اليوم الثلاثاء، إن حجوزات الطيران الحالية للربع الأول من العام الحالي تقل بنسبة 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تطبيق العديد من الدول لإجراءات صرامة على حركة السفر والانتقال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، في مؤتمر صحفي في جنيف، "بدلًا من النمو من فترة عطلة نهاية العام، فرضنا المزيد من القيود" على السفر والحركة مما أدى إلى تراجع معدلات حجز تذاكر الطيران، مضيفًا أن الصورة على المدى القريب قاتمة.

وانتقد دي جونياك حقيقة أن بريطانيا وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى أضافت اختبار الكشف عن الفيروسات كشرط لدخول القادمين إليها، دون إلغاء قواعد الحجر الصحي.

وقال "بعبارة أخرى، لقد اختاروا إجراءات سياسية ستوقف حركة السفر".

وفقًا لبيانات آياتا فإن 1.8 مليار شخص سافروا جوا خلال العام الماضي مقابل 4.8 مليار شخص خلال العام السابق.