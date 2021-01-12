عرضت فضائية «BBC عربي» تقريرًا يسلط الضوء على حياة رجل سوداني يدعى منصور إسحاق إسرائيل، وهو واحد من اليهود القلائل الباقين في السودان.

وقال في تصريحاته للفضائية إنه عانى كثيرًا من عدم التسامح الديني في السودان، متابعًا: «عندما أتحدث مع شخص ويسألني عن أصل اسمي ثم يظهر اسم إسرائيل، يستعيذ بالله من اسمي وأمامي دون اعتذار».

وذكر أن إحدى الضابطات قابلته بعنف شديد عندما ذهب لإصدار جواز السفر، مضيفًا: «قابلتني بعنف شديد وقالت إسرائيل؟ إسرائيل؟ وتريد الحصول على الجنسية السودانية؟».

وأشار أنه أوضح لها أنه سوداني وولد فيها، فضلًا عن أن والده كان يعمل في وزارة الأشغال، منوهًا إلى أن الظروف والانتماء لأجداده اليهود حال بيني وبين نجاحه في أن يصبح أستاذا في إحدى جامعات لندن.

وأكد أنه ينتظر الفرصة للعودة إلى بلاده مرة أخرى، بعد توقيع اتفاقية السلام بين السودان وإسرائيل، معلقًا: «إذا سنحت الفرصة لي فلن أتوانَ، أتمنى أرى بلد الأجداد ولديهم الأموال والتكنولوجيا والعلم».