عقد أول جلسة لبرلمان الشباب في شمال سيناء

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عقد كليب راشد مصبح مدير عام المديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أول لقاء بأعضاء نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب.

وصرح كليب راشد، بأن المديرية تقدم التهنئة بالفوز بالانتخابات الإلكترونية وأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لنجاح عمل الأعضاء خلال عقد الجلسات البرلمانية لبرلمان الشباب، وتنفيذ البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأعضاء على جميع الإجراءات البرلمانية؛ استعدادًا للمشاركة في انتخابات الجمهورية.

وأضاف راشد، أنه جارٍ الإعداد لعقد لقاء مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بكل الأعضاء.

ومن جانبه، قال خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، إن عدد الأعضاء الفائزين على المقاعد الفردية للدائرة الأولى وتضم إدارة شباب العريش، وإدارة شباب الشيخ زويد 5 مقاعد، والدائرة الثانية تضم إدارة شباب بئر العبد وإدارة شباب الحسنة 6 مقاعد والدائرة الثالثة إدارة شباب رمانة 8 مقاعد فردية بالإضافة إلى 20عضوا بالقائمة ليصل إجمالي الأعضاء 39 عضوا.