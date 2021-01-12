«البطة سامبا» عرض غنائي يواجه التنمر علي مسرح ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

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شهدت خشبة مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، عرض غنائي للأطفال بعنوان "البطة سامبا"، مساء أمس الإثنين، حضره نحو 200 طفل وسط إجراءات إحترازية مشددة مع مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي.



وقالت مديرة القصر للفنانة أماني علي عوض، أن فكرة العرض قائمة علي محاربة التنمر و الدعوة لتقبل الآخر ويعتمد تقنية العرض علي إبهار الطفل باللون والحركه السريعة الأشكال دون ظهور الممثل.

وتأتي هذه العروض حرصا علي استمرار الحراك الثقافي وعدم توقف سير العمل مع التشديد علي سلامه المواطنين.

يذكر أن العرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة و إخراج رنا بركات ويعرض يوميا علي المسرح الكبير ٧ مساءا و بالتزامن يعرض الجميلة والوحش علي مسرح قصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.