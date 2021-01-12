نائبة: عقد جلسة الافتتاحية في ظل كورونا شيء مشرف للمصريين

قالت هدى عمار عضو مجلس النواب، إن جلسة الافتتاحية تجري وفق إجراءات احترازية مشددة، منوهة بأن عقد هذا الحدث في ظل أزمة كورونا شيء مشرف للمصريين.

وأضافت، في تصريحات خاصة لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الجديد سيستكمل القوانين التي كانت مطروحة في البرلمان السابق، متابعة: «بالنسبة لي منحازة لذوي الهمم وقضايا التحرش».

وأكدت أن عدد مقاعد المرأة في البرلمان هذه المرة لم تشهده مصر سابقًا، نظرا لأن تواجدها يمثل العنصر الأساسي المكون للمجتمع، ما سيؤثر على الموضوعات المطروحة، موضحة أن أغلب النواب المعينين من المرأة والشباب.

وترأست النائبة فريدة الشوباشي، الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، والتي انطلقت في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد.

وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفق ما جاء نصًا بالدستور دون زيادة أو نقصان، ويأتي نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».