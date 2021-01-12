تأجيل مباراتي لبرينتفورد في الشامبيونشيب بسبب كورونا

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل مباراتين لفريق برينتفورد في الدرجة الثانية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بين صفوفه.

وقال برينتفورد في بيان إن هناك حالات إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه وأن الفريق الطبي لرابطة الدوري الإنجليزي نصحه بغلق مقر المران لحين إجراء المزيد من الفحوص.

وستتأجل بذلك مباراة برينتفورد على أرضه أمام بريستول سيتي يوم الأربعاء ثم مباراته في ضيافة ريدينج يوم السبت.

وقالت الرابطة إنها ستحدد لاحقا موعد المباراتين المؤجلتين.

ويحتل برينتفورد المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.

وتسببت الإصابات بفيروس كورونا في تأجيل 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأكثر من 50 مباراة في الدرجات الأدنى.