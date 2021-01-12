مقتل شرطي كان يحرس فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

قال مسؤولون إن مسلحين أطلقوا النار على رجل شرطة كان يحرس فريقا للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان وأردوه قتيلا اليوم الثلاثاء، في أحدث هجوم على فرق الرعاية الصحية المشاركة في حملة للقضاء على المرض.

وقال لال رحمن، المسؤول في الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم المسلح وقع في قرية نائية بمنطقة الكرك في إقليم خيبر بختونخوا المحافظ والمضطرب.

ووقع الحادث بعد يوم واحد من إطلاق السلطات لحملة التطعيم التي تستمر لأسبوع واحد في إطار الحملة التي تمولها الأمم المتحدة بهدف القضاء على شلل الأطفال، الذي لا يزال منتشرا في باكستان وأفغانستان.

وقال رحمن إن أفراد فرق الرعاية الصحية نجوا من الهجوم دون أن يصابوا بأذى.

ويزور أفراد فرق الرعاية الصحية، ومعظمهم من النساء صغيرات السن، والحراسة المرافقة لهم من رجال الشرطة المنازل في جميع أنحاء البلاد لتطعيم الأطفال حتى سن الخامسة، وذلك عدة مرات في السنة.

وكثيرا ما يهاجم المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة هذه الفرق. وقتل مسلحو طالبان في الماضي العشرات من العاملين في حملات التطعيم ومسؤولي الأمن.

ويتهم المتشددون فرق الرعاية الصحية بالتصرف كجواسيس، ويقولون إن لقاح شلل الأطفال يهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.

يشار إلى أن شلل الأطفال مرض يصيب الأطفال بشكل خاص، ويمكن أن يتسبب في الشلل مدى الحياة.