الرعب يتملك السكان الأصليين في كولومبيا والإكوادور بسبب تجار المخدرات

"سيونا" قبيلة ثنائية القومية، تمتد أراضيها بين دولتين، حيث تعيش في مقاطعة سوكومبيوس الواقعة في شمال شرق الإكوادور ومقاطعة بوتومايو في جنوب شرق كولومبيا.

لكن الغابة التي تعتمد عليها، وحتى حياتها تتعرض لتهديد متزايد بسبب زراعة محاصيل الكوكا لإنتاج الكوكايين والجماعات المسلحة التي تتاجر فيه.

يقول أندريس، أحد السكان الأصليين الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي خوفًا من الانتقام: "لقد أدى الحجر الصحي إلى تفاقم المشاكل التي كانت لدينا بالفعل قبل جائحة فيروس كورونا".

وأضاف أن الوباء وضع العالم كله في الحجر الصحي، لكنه في الواقع لم يفرض الحجر الصحي على بعض الأنشطة الأخرى في بعض المناطق.

وأوضح أن هناك محاصيل لنبات الكوكا غير قانونية، وكذلك مرافق ومختبرات متنقلة لطبخ المخدرات، التي تُستخدم لتحويل الكوكا إلى كوكايين.

وتابع أنه على الجانب الكولومبي هناك محاصيل، لكن على الجانب الإكوادوري هناك صناعة عقاقير محلية الصنع ومعالجة النفط الخام لاستخراج الوقود وتزويده بمعالجة أوراق نبات الكوكا.

وينتمي الشعب الأصلي إلى منطقتين، هما بوينافيستا في كولومبيا ومنطقة ويسويا الأصغر في الإكوادور، بينما شهدت كلتا المنطقتين ارتفاعًا في معدلات إزالة الغابات على مدى السنوات العديدة الماضية.

وتقول مصادر لموقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، إن التنقيب عن النفط والتعدين وقطع الأشجار، ولا سيما زراعة المحاصيل غير القانونية، وراء ارتفاع نسبة إزالة الغابات في تلك المناطق، فيما تعتقد المحامية لحقوق البيئة ماريا إسبينوزا، أن هذا له علاقة مباشرة بتجارة الكوكايين وبتوسع الاستخراج.

وأضافت اسبينوزا، أنه تم إزالة الغابة لإنشاء معامل المخدرات المتنقلة، بمعنى أنه في كل مرة يتم فيها نقل معمل، يتم ذلك في جزء مختلف من الغابة.

وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2019، تم تحديد سبعة أماكن لإنتاج الكوكايين منذ عام 2015، أحدها يقع في بوتومايو على الحدود مع الإكوادور.