باكستان تعرب عن تفاؤلها بنظام الدفع الرقمي الجديد

أعربت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤلها بأن يؤدي نظام الدفع الرقمي الجديد إلى تعزيز واحدة من أقل مجموعات الضرائب في العالم، من خلال البدء في توثيق اقتصاد يعتمد على الأوراق المالية بشكل كبير.

وتعد النسبة بين الضريبة وإجمالي الناتج المحلي في باكستان أقل من 10 بالمئة، وهو ما أدى في الماضي إلى اضطرار البلاد إلى السعي للحصول على قروض من مقرضين عالميين، والبحث عن منح عرضية من شركاء مثل الصين والمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن حوالي 40 بالمئة من إجمالي المعاملات في البلاد تتم نقدا، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة تقل عن 10 بالمئة في دول العالم المتقدمة.

وطرحت الحكومة الباكستانية هذا الأسبوع نظاما رقميا جديدا للمدفوعات الفورية، يحمل اسم "راست"، ويعني "المسار الصحيح" باللغة الأردية.

ومن جانبه، قال عابد قمر المتحدث باسم البنك المركزي في البلاد، إن النظام الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وبريطانيا، "سريع جدا ومنخفض التكلفة".

وأوضح قمر أن هناك نظامين للدفع الرقمي والتحويل النقدي موجودان في باكستان بالفعل ولا يتطلبان حسابات بنكية من أجل إتمام المعاملات، إلا أن نظام "راست" هو الأول الذي تديره الحكومة.