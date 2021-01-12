القوات المسلحة تعقم مجمع الصالات المغطاة بالقاهرة استعدادا لمونديال اليد

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كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة؛ إدارتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التطهير والتعقيم اللازم لمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي؛ انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة في مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة فيروس كورونا؛ وعلى هامش الاستعداد والتجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق فعالياتها خلال ساعات بمصر.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، خلال مقطع فيديو لأعمال التطهير نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ أن أعمال التطهير والتعقيم شملت الأرضيات والحوائط والممرات والمكاتب وقاعات الاستقبال وغرف تغيير الملابس والمدرجات بما يحقق ضمان سلامة وحماية كافة العناصر المقرر تواجدها بالملاعب وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة.

وحرصت القوات المسلحة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بواسطة الأطقم ذات الطابع الاحترافي؛ فضلا عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التي تم استخدامها خلال أعمال التطهير الوقائي لضمان تغطية كافة المساحات والأماكن المقرر تعقيمها؛ بما يسهم في خروج إقامة البطولة العالمية بالمظهر المشرف وفقا لأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية.